Мемориальная доска в честь Эрнста Неизвестного появится в Екатеринбурге в день рождения скульптора
3 апреля 2017, 10:25Общество
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В Екатеринбурге в день рождения скульптора Эрнеста Неизвестного состоится открытие памятной доски-мемориала, ее установят на доме по адресу Физкультурников, 30. Там скульптор проживал со своей семьей.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет «Интерфакс», авторы данного проекта скульптор Алексей Залазаев и собственник литейной мастерской Иван Дубровин установят доску на собственные средства.
Также в столице Урала состоится ряд мероприятий, приуроченных к 92 дню рождения знаменитого скульптора. Так, пятого апреля пройдет открытие выставки «Подарки Художественному музею Э. Неизвестного», где будут представлены плоды творчества начинающих и уже известных художников.
На этот же день запланирован спектакль в память об ушедшем скульпторе. Шестого апреля гости музея смогут увидеть презентацию музейно-образовательного проекта «Художник-читатель».
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