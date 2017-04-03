Мемориальная доска в честь Эрнста Неизвестного появится в Екатеринбурге в день рождения скульптора

Как пишет «Интерфакс», авторы данного проекта скульптор Алексей Залазаев и собственник литейной мастерской Иван Дубровин установят доску на собственные средства.

Также в столице Урала состоится ряд мероприятий, приуроченных к 92 дню рождения знаменитого скульптора. Так, пятого апреля пройдет открытие выставки «Подарки Художественному музею Э. Неизвестного», где будут представлены плоды творчества начинающих и уже известных художников.

На этот же день запланирован спектакль в память об ушедшем скульпторе. Шестого апреля гости музея смогут увидеть презентацию музейно-образовательного проекта «Художник-читатель».