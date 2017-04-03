Мероприятия в рамках Дней башкирской культуры состоялись в Нижнем Тагиле

За круглым столом в ГДМ представители общины вместе с гостями обсудили вопросы сохранения и развития национальной культуры.

Так, решением союза 1 марта был объявлен Днем башкирской семьи, а 14 декабря – День башкирского языка, передает пресс-службы администраций.

Также на круглом столе гости просмотрели фильм, снятый киностудией «Башкортостан» – «Пусть ветер уносит мои слова». А этно-рок-группа дала концерт в завершение праздничного дня.