Мероприятия в рамках Дней башкирской культуры состоялись в Нижнем Тагиле
3 апреля 2017, 08:40Общество
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В Нижнем Тагиле накануне прошли Дни башкирской культуры. В гости к городской башкирской общине прибыли представители союза общественных объединений «Всероссийский курултай башкир».
Сюжеты: Нижний Тагил
За круглым столом в ГДМ представители общины вместе с гостями обсудили вопросы сохранения и развития национальной культуры.
Так, решением союза 1 марта был объявлен Днем башкирской семьи, а 14 декабря – День башкирского языка, передает пресс-службы администраций.
Также на круглом столе гости просмотрели фильм, снятый киностудией «Башкортостан» – «Пусть ветер уносит мои слова». А этно-рок-группа дала концерт в завершение праздничного дня.
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