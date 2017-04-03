Молодой человек уехал на заработки в Нижний Тагил и пропал (ФОТО)
3 апреля 2017, 19:00ОбществоЕкатерина Малых
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле пропал молодой человек Ведерников Максим Александрович 1994 года рождения.
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
В Нижний Тагил Максим приехал на заработки больше месяца назад и с тех пор с родителями не связывался сообщил редакции TagilCity.ru его друг.
Он обладает худощавым телосложением и ростом в 170 сантиметров. Светлые волосы и серые глаза. Во что одет – неизвестно.
Заявление в полицию не подавалось.
Имеющуюся информацию о нём можно передать по телефону +7 (932) 112-55 35 или в редакцию TagilCity.ru.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей