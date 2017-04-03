Профессиональная чистка зубов - Специальное предложение «Солнечная улыбка»
Комплексная профессиональная чистка зубов - 1980 рублей! В комплекс входят процедуры: снятие зубного камня с применением ультразвука, полировка пастой, покрытие фторсодержащим или кальцийсодержащим...
Комплексная профессиональная чистка зубов - 1980 рублей!
В комплекс входят процедуры: снятие зубного камня с применением ультразвука, полировка пастой, покрытие фторсодержащим или кальцийсодержащим препаратом.
При необходимости дополнительно проводится процедура снятие зубного налёта с помощью аппарата «Prophyflex»
Как проходит чистка зубов в стоматологии?
Профессиональная чистка зубов в стоматологии проходит в три этапа.
Вначале твердый зубной камень удаляют с помощью ультразвукового скалера. Очищенные от био-пленки зубы полируются абразивными пастами, поверхность эмали становится гладкой и ровной. Заключительный этап – покрытие фторсодержащим или кальцийсодержащим препаратом для укрепления эмали зубов.
В зависимости от состояния полости рта процедура может занимать от получаса до 50 минут.
Дополнительная процедура «Prophyflex» проводится дополнительно, по желанию пациента. Эта процедура позволяет удалить зубной налет и пигментные пятна, образованные пищевыми красителями. Аппарат «Prophyflex» мягко воздействует на очищаемую область по всей поверхности зубов не оставляя царапин и не повреждая эмаль.
Регулярное проведение профессиональной чистки зубов в стоматологии вернет Вам естественный цвет и блеск, позволит предотвратить появление кариеса и воспаления десен.
Зачем нужна профессиональная чистка зубов?
Даже при регулярном уходе за зубами в домашних условиях бактерии закрепляются в микротрещинах и в труднодоступных для щетки местах. Накапливаясь, они образуют твердые зубные отложения, постепенно заполняют пространства под деснами, что приводит к расшатыванию и выпадению. Бактерии разъедают защитный слой эмали, Отчистить их зубной щеткой и пастой можно только частично.
Профессиональная чистка действует мягко и эффективно. Ультразвуковые волны воздействуют только на отложения, не разрушая эмаль и слизистую оболочку, не оставляя царапин и трещин на поверхности зубов. Полирующие абразивные пасты закупоривают микротрещины, препятствуя повторному скоплению микробов. Покрытие фторсодержащим или кальцийсодержащим препаратом делает зубную эмаль более крепкой, восстанавливает баланс веществ в защитном слое зуба, повышая его устойчивость к разрушающим кислотам.
10 причин сделать комплексную чистку зубов
- Посещение гигиениста раз в полгода имеет множество плюсов, а именно:
- Зубной налет устраняется даже в труднодоступных местах, недоступных щетке;
- После чистки прекращается процесс деминерализации зубов;
- Возвращается естественный цвет зубов, который на 1 -2 тона светлее, чем при зубном налете;
- Процедура безболезненная, не вызывает дискомфорта и болевых ощущений;
- Безопасная, рекомендована для всех категорий пациентов;
- Не вызывает повышенной чувствительности зубов;
- Появляется возможность обнаружить кариес на стадии пятна;
- Устраняет неприятный запах изо рта, вызванный бактериями;
- Снижается риск появления воспаления и кровоточивости десен;
- Регулярно проводимая комплексная чистка зубов предотвращает появление кариеса, увеличивает срок службы пломб и коронок.
Кроме этого комплексная чистка зубов способна придать зубам естественную красоту. Многие пациенты, желающие иметь белоснежную улыбку, после комплексной гигиенической чистки остаются довольны результатом и не прибегают к процедурам отбеливания.