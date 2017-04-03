Профессиональная чистка зубов - Специальное предложение «Солнечная улыбка»

Комплексная профессиональная чистка зубов - 1980 рублей!

В комплекс входят процедуры: снятие зубного камня с применением ультразвука, полировка пастой, покрытие фторсодержащим или кальцийсодержащим препаратом.

При необходимости дополнительно проводится процедура снятие зубного налёта с помощью аппарата «Prophyflex»

Как проходит чистка зубов в стоматологии?

Профессиональная чистка зубов в стоматологии проходит в три этапа.

Вначале твердый зубной камень удаляют с помощью ультразвукового скалера. Очищенные от био-пленки зубы полируются абразивными пастами, поверхность эмали становится гладкой и ровной. Заключительный этап – покрытие фторсодержащим или кальцийсодержащим препаратом для укрепления эмали зубов.

В зависимости от состояния полости рта процедура может занимать от получаса до 50 минут.

Дополнительная процедура «Prophyflex» проводится дополнительно, по желанию пациента. Эта процедура позволяет удалить зубной налет и пигментные пятна, образованные пищевыми красителями. Аппарат «Prophyflex» мягко воздействует на очищаемую область по всей поверхности зубов не оставляя царапин и не повреждая эмаль.

Регулярное проведение профессиональной чистки зубов в стоматологии вернет Вам естественный цвет и блеск, позволит предотвратить появление кариеса и воспаления десен.

Зачем нужна профессиональная чистка зубов?

Даже при регулярном уходе за зубами в домашних условиях бактерии закрепляются в микротрещинах и в труднодоступных для щетки местах. Накапливаясь, они образуют твердые зубные отложения, постепенно заполняют пространства под деснами, что приводит к расшатыванию и выпадению. Бактерии разъедают защитный слой эмали, Отчистить их зубной щеткой и пастой можно только частично.

Профессиональная чистка действует мягко и эффективно. Ультразвуковые волны воздействуют только на отложения, не разрушая эмаль и слизистую оболочку, не оставляя царапин и трещин на поверхности зубов. Полирующие абразивные пасты закупоривают микротрещины, препятствуя повторному скоплению микробов. Покрытие фторсодержащим или кальцийсодержащим препаратом делает зубную эмаль более крепкой, восстанавливает баланс веществ в защитном слое зуба, повышая его устойчивость к разрушающим кислотам.

10 причин сделать комплексную чистку зубов

Посещение гигиениста раз в полгода имеет множество плюсов, а именно:

Зубной налет устраняется даже в труднодоступных местах, недоступных щетке;

После чистки прекращается процесс деминерализации зубов;

Возвращается естественный цвет зубов, который на 1 -2 тона светлее, чем при зубном налете;

Процедура безболезненная, не вызывает дискомфорта и болевых ощущений;

Безопасная, рекомендована для всех категорий пациентов;

Не вызывает повышенной чувствительности зубов;

Появляется возможность обнаружить кариес на стадии пятна;

Устраняет неприятный запах изо рта, вызванный бактериями;

Снижается риск появления воспаления и кровоточивости десен;

Регулярно проводимая комплексная чистка зубов предотвращает появление кариеса, увеличивает срок службы пломб и коронок.