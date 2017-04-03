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Театр «Щелкунчик» в Екатеринбурге восстановит противорадиационный бункер в здании по решению суда
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Театр «Щелкунчик» в Екатеринбурге восстановит противорадиационный бункер в здании по решению суда

3 апреля 2017, 12:20Общество
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