Театр «Щелкунчик» в Екатеринбурге восстановит противорадиационный бункер в здании по решению суда
3 апреля 2017, 12:20Общество
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Прокуратура Екатеринбурга инициировала проверку соблюдения действующего законодательства по распоряжению и использованию федерального имущества, в частности, защитного противорадиационного сооружения, расположенного в подвальном помещении театра балета «Щелкунчик».
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Установлено: в период реконструкции в здании театра защитное сооружение без имеющегося на то разрешения было ликвидировано. Однако оно состоит на учете МЧС, как действующее.
В районный суд Екатеринбурга направлен иск о возложении обязанностей по восстановлению защитного сооружения, сообщает прокуратура Свердловской области
Суд счел доводы надзорного ведомства убедительными и вынес решение обязать администрацию Екатеринбурга принять меры по восстановлению противорадиационного защитного сооружения.
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