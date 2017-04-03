Занятия для юных тагильчан с нарушениями зрения прошли на каникулах в Центральной городской библиотеке (ФОТО)

Посмотрев фрагмент мультфильма «Дом для Кузьки» с тифлокомментарием, маленькие зрители отправились на импровизированную кухню, чтобы продемонстрировать свои хозяйственные навыки. Там ребята на ощупь определяли крупы.

В конце мероприятия дети совместно с родителями сделали на память о встрече весенние обереги из ткани, которые изготавливаются без помощи иголок. Всем гостям раздали угощения и пригласительные на следующую встречу.