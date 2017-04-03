Занятия для юных тагильчан с нарушениями зрения прошли на каникулах в Центральной городской библиотеке (ФОТО)
3 апреля 2017, 10:00Общество
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Каникулярный кинопоказ для детей с нарушениями зрения прошел в Нижнетагильской центральной городской библиотеке.
Сюжеты: Нижний Тагил
Дети полистали тактильные книги, познакомились с первыми весенними радостями – кленовыми веточками с распустившимися почками.
Посмотрев фрагмент мультфильма «Дом для Кузьки» с тифлокомментарием, маленькие зрители отправились на импровизированную кухню, чтобы продемонстрировать свои хозяйственные навыки. Там ребята на ощупь определяли крупы.
В конце мероприятия дети совместно с родителями сделали на память о встрече весенние обереги из ткани, которые изготавливаются без помощи иголок. Всем гостям раздали угощения и пригласительные на следующую встречу.
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