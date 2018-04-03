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Новости Нижнего Тагила

Несколько районов Нижнего Тагила останутся без электричества (ВИДЕО)

3 апреля 2018, 14:40Добавить новость
Вагонка,город,Нижний Тагил,ремонт,электроэнергия,электричество,Выя,Старая Гальянка,частный сектор,реконструкция

С 3 по 6 апреля в разных районах Нижнего Тагила пройдут ремонтные работы. Будет произведено временное отключение электроэнергии.

На улице Черных произойдёт реконструкция ЛЭП. С 3 по 6 апреля с 9:30 по 15:00 не будет электричества в некоторых домах частного сектора Выи.

Плановая реконструкция на ЛЭП Вересковый пройдёт 4 и 5 апреля. В эти дни с 10:00 до 14:00 электроэнергию отключат в частном секторе Старой Гальянки.

В Дзержинском районе в некоторых домах на улицах Тельмана и Ильича 3 апреля с 9:00 до 11:00 прошло отключение электроэнергии. Это связано с ремонтом трансформаторной подстанции, отмечает «Тагил-ТВ».


Видео: «Тагил-ТВ»
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