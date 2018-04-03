Фестиваль духовых оркестров пройдет в Нижнем Тагиле 1 июня
3 апреля, 19:45Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле второй раз проведут музыкальный фестиваль. Мероприятие пройдет 1 июня в парке имени Бондина.
Сюжеты: Нижний Тагил
От Нижнего Тагила на фестивале выступят 5 детских музыкальных оркестров и оркестр «Тагил-бенд». Участники представят новую программу.
В мероприятии примут участие коллективы из других городов, отмечает «Тагил-ТВ». Поэтому в случае успеха фестиваль получит региональный статус.
© TagilCity.ru
городСвердловская областьдетиребенокпраздниклетофестивалькультурапарк Бондинамузейконцертдуховой оркестр
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей