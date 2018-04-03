Фестиваль духовых оркестров пройдет в Нижнем Тагиле 1 июня

От Нижнего Тагила на фестивале выступят 5 детских музыкальных оркестров и оркестр «Тагил-бенд». Участники представят новую программу.

В мероприятии примут участие коллективы из других городов, отмечает «Тагил-ТВ». Поэтому в случае успеха фестиваль получит региональный статус.