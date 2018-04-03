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Громкоговорителей на улицах Нижнего Тагила станет больше к 2022 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Громкоговорителей на улицах Нижнего Тагила станет больше к 2022 году

3 апреля, 11:45Общество
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