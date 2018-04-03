Громкоговорителей на улицах Нижнего Тагила станет больше к 2022 году
3 апреля, 11:45Общество
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2 обрыва сети на ул. Первомайской выявила проверка системы оповещения, проведенная 2 апреля в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Обрывы устранят 3 апреля. Начальник отдела гражданской защиты населения администрации Нижнего Тагила Андрей Мишин сообщил, что руководство области разработало план по установке новых средств оповещения, который планируют реализовать к 2022 году. На эти цели может быть потрачено 200 млн рублей.
Всего в Нижнем Тагиле 86 громкоговорителей, сообщают «Все новости».
Сергей Носов ранее говорил, что громкоговорители должны быть установлены во всех районах Нижнего Тагила.
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