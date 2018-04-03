Несколько районов Нижнего Тагила останутся без электричества (ВИДЕО)

На улице Черных произойдёт реконструкция ЛЭП. С 3 по 6 апреля с 9:30 по 15:00 не будет электричества в некоторых домах частного сектора Выи.

Плановая реконструкция на ЛЭП Вересковый пройдёт 4 и 5 апреля. В эти дни с 10:00 до 14:00 электроэнергию отключат в частном секторе Старой Гальянки.

В Дзержинском районе в некоторых домах на улицах Тельмана и Ильича 3 апреля с 9:00 до 11:00 прошло отключение электроэнергии. Это связано с ремонтом трансформаторной подстанции, отмечает «Тагил-ТВ».

Видео: «Тагил-ТВ»