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Новости Нижнего Тагила

Юные натуралисты установят скворечники в парках Нижнего Тагила (ВИДЕО)

3 апреля 2018, 14:00Добавить новость
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1 апреля мир отметил День птиц. В честь праздника воспитанники нижнетагильской станции юных натуралистов построили пернатым скворечники.

Среди детей провели конкурс скворечников. Участники более чем из 30 школ создавали жилища для пернатых. Кто-то создавал небольшие убежища, а некоторые участники не скупились на детали – их работы выглядят как настоящие миниатюрные домики.

Однако к созданию скворечников есть свой ряд требований. Например, древесина для птичьего жилища должна быть из лиственных деревьев и обязательно высушена. Поэтому жюри разрешило развесить лишь часть из них.

Домики для птиц развесят в парках города и на берегу реки Чусовой, уточняет «Тагил-ТВ».


Видео: «Тагил-ТВ»

 

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