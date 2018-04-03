Громкоговорителей на улицах Нижнего Тагила станет больше к 2022 году

Обрывы устранят 3 апреля. Начальник отдела гражданской защиты населения администрации Нижнего Тагила Андрей Мишин сообщил, что руководство области разработало план по установке новых средств оповещения, который планируют реализовать к 2022 году. На эти цели может быть потрачено 200 млн рублей.





Всего в Нижнем Тагиле 86 громкоговорителей, сообщают «Все новости».



Сергей Носов ранее говорил, что громкоговорители должны быть установлены во всех районах Нижнего Тагила.