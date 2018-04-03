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Новости Нижнего Тагила

Громкоговорителей на улицах Нижнего Тагила станет больше к 2022 году

3 апреля 2018, 11:45Добавить новость
Нижний Тагил,громкоговорители,проверка,оповещение,обрыв,Первомайская,Мишин,УВЗ,установка
2 обрыва сети на ул. Первомайской выявила проверка системы оповещения, проведенная 2 апреля в Нижнем Тагиле.

Обрывы устранят 3 апреля. Начальник отдела гражданской защиты населения администрации Нижнего Тагила Андрей Мишин сообщил, что руководство области разработало план по установке новых средств оповещения, который планируют реализовать к 2022 году. На эти цели может быть потрачено 200 млн рублей.

Всего в Нижнем Тагиле 86 громкоговорителей, сообщают «Все новости».

Сергей Носов ранее говорил, что громкоговорители должны быть установлены во всех районах Нижнего Тагила.

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