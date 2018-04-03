Туристический комплекс появится в Свердловской области на озере Таватуй
3 апреля, 11:00Общество
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На совещании с первым вице-губернатором Свердловской области Алексеем Орловым возможные инвесторы сообщили о готовности создать на берегу озера Таватуй современный туристический центр.
Сюжеты: Екатеринбург
Но для начала работ необходимо отремонтировать дорогу протяженностью 5,6 км. На данный момент ее состояние затрудняет строительство. На ремонт дороги потребуется примерно 15-20 млн рублей. Ремонтные работы могут начаться в 2018 году.
Также в планах начать укладку асфальтированных дорожек, сообщает «Екатеринбург-ТВ».
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