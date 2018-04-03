Туристический комплекс появится в Свердловской области на озере Таватуй

Но для начала работ необходимо отремонтировать дорогу протяженностью 5,6 км. На данный момент ее состояние затрудняет строительство. На ремонт дороги потребуется примерно 15-20 млн рублей. Ремонтные работы могут начаться в 2018 году.



Также в планах начать укладку асфальтированных дорожек, сообщает «Екатеринбург-ТВ».



