Туристический комплекс появится в Свердловской области на озере Таватуй

На совещании с первым вице-губернатором Свердловской области Алексеем Орловым возможные инвесторы сообщили о готовности создать на берегу озера Таватуй современный туристический центр.
Но для начала работ необходимо отремонтировать дорогу протяженностью 5,6 км. На данный момент ее состояние затрудняет строительство. На ремонт дороги потребуется примерно 15-20 млн рублей. Ремонтные работы могут начаться в 2018 году.
Также в планах начать укладку асфальтированных дорожек, сообщает «Екатеринбург-ТВ».