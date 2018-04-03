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Новости Нижнего Тагила

Уралец «заминировал» поезд из-за забытой сумки

3 апреля 2018, 17:40Добавить новость
безопасность,Екатеринбург,нарушение,политика,происшествие,Свердловская область,суд,уголовное дело,Пермский край,Кунгур,лжеминер,лжеминирование,РЖД,вокзал,поезд
16 ноября 2017 года 23-летний пассажир сообщил о минировании поезда «Москва – Новый Уренгой». Уралец будет осужден за ложное сообщение о теракте.

Житель Красноуральска прибыл в Екатеринбург на поезде № 109 «Новый Уренгой – Москва». Однако, выходя из вагона, пассажир забыл сумку.

Получить свои вещи молодой человек мог только после прибытия поезда на конечную станцию. Обвиняемый позвонил по дежурному номеру и сообщил, что в поезде бомба.

На станции Кунгур в Пермском крае прошла эвакуация пассажиров. Кинологи проверили поезд и не обнаружили опасных предметов. 

Уголовное дело в отношении пассажира направлено в суд, отмечают «Вечерние ведомости».

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