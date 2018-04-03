Уралец «заминировал» поезд из-за забытой сумки

Житель Красноуральска прибыл в Екатеринбург на поезде № 109 «Новый Уренгой – Москва». Однако, выходя из вагона, пассажир забыл сумку.





Получить свои вещи молодой человек мог только после прибытия поезда на конечную станцию. Обвиняемый позвонил по дежурному номеру и сообщил, что в поезде бомба.





На станции Кунгур в Пермском крае прошла эвакуация пассажиров. Кинологи проверили поезд и не обнаружили опасных предметов.



Уголовное дело в отношении пассажира направлено в суд, отмечают «Вечерние ведомости».