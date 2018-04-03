Юные натуралисты установят скворечники в парках Нижнего Тагила (ВИДЕО)

Среди детей провели конкурс скворечников. Участники более чем из 30 школ создавали жилища для пернатых. Кто-то создавал небольшие убежища, а некоторые участники не скупились на детали – их работы выглядят как настоящие миниатюрные домики.

Однако к созданию скворечников есть свой ряд требований. Например, древесина для птичьего жилища должна быть из лиственных деревьев и обязательно высушена. Поэтому жюри разрешило развесить лишь часть из них.

Домики для птиц развесят в парках города и на берегу реки Чусовой, уточняет «Тагил-ТВ».