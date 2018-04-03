Юные натуралисты установят скворечники в парках Нижнего Тагила (ВИДЕО)
3 апреля, 14:00Общество
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1 апреля мир отметил День птиц. В честь праздника воспитанники нижнетагильской станции юных натуралистов построили пернатым скворечники.
Сюжеты: Нижний Тагил
Среди детей провели конкурс скворечников. Участники более чем из 30 школ создавали жилища для пернатых. Кто-то создавал небольшие убежища, а некоторые участники не скупились на детали – их работы выглядят как настоящие миниатюрные домики.
Однако к созданию скворечников есть свой ряд требований. Например, древесина для птичьего жилища должна быть из лиственных деревьев и обязательно высушена. Поэтому жюри разрешило развесить лишь часть из них.
Домики для птиц развесят в парках города и на берегу реки Чусовой, уточняет «Тагил-ТВ».
Видео: «Тагил-ТВ»
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