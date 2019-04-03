Административно-культурный центр появится в Академическом в Екатеринбурге
Сегодня, 10:15ОбществоФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
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В Екатеринбурге объявлен конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции административно-культурного центра в Академическом, сообщается на официальном портале Екатеринбург.рф.
Сюжеты: Екатеринбург
Согласно документам, объект должен располагаться в пределах улиц Вильма де Геннина, Тимофеева-Ресовского и проспекта Академика Сахарова. Возле Храма Святых Божьих строителей должны расположиться здание филиала управления социальной политики, районного военкомата, районного суда, отдела судебных приставов, почты, прокуратуры, налоговой инспекции, ЗАГСа и Пенсионного фонда. Также планируется открытие культурного центра для демонстрации кино, театральных представлений, концертов и других мероприятий.
Все объекты должны быть объединены в административно-культурный центр и в единое пешеходное пространство.
Конкурс на определение подрядчика объявлен до 16 июля. Во главе жюри – мэр города Александр Высокинский.
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