Административно-культурный центр появится в Академическом в Екатеринбурге

Согласно документам, объект должен располагаться в пределах улиц Вильма де Геннина, Тимофеева-Ресовского и проспекта Академика Сахарова. Возле Храма Святых Божьих строителей должны расположиться здание филиала управления социальной политики, районного военкомата, районного суда, отдела судебных приставов, почты, прокуратуры, налоговой инспекции, ЗАГСа и Пенсионного фонда. Также планируется открытие культурного центра для демонстрации кино, театральных представлений, концертов и других мероприятий.

Все объекты должны быть объединены в административно-культурный центр и в единое пешеходное пространство.