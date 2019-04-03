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Административно-культурный центр появится в Академическом в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Административно-культурный центр появится в Академическом в Екатеринбурге

Сегодня, 10:15ОбществоФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
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