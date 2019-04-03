Более 18 тысяч свердловчан переедут из аварийного жилья до 2025 года
Сегодня, 11:31ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Более тысячи аварийных домов в Свердловской области расселят до 2025 года, из аварийного жилья переедут более 18 тысяч свердловчан, сообщает правительство региона.
Правительство региона утвердило план программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Свердловской области» до 2025 года.
Общий объем финансирования на реализацию программы на шесть лет составит 14,4 миллиарда рублей, основное финансирование (13,4 миллиарда рублей) на себя возьмет Фонд содействия реформированию ЖКХ. 861 миллион рублей выделят из бюджета Свердловской области, еще 144 миллиона рублей должны выделить муниципалитеты.
На Среднем Урале в ближайшие шесть лет должно быть расселено свыше 310 тысяч квадратных метров аварийного жилья и более 18 тысяч человек. В 2019 году реализация программы начнется на территории 21 муниципалитета,сообщает правительство Свердловской области.
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