Более 18 тысяч свердловчан переедут из аварийного жилья до 2025 года

Общий объем финансирования на реализацию программы на шесть лет составит 14,4 миллиарда рублей, основное финансирование (13,4 миллиарда рублей) на себя возьмет Фонд содействия реформированию ЖКХ. 861 миллион рублей выделят из бюджета Свердловской области, еще 144 миллиона рублей должны выделить муниципалитеты.

На Среднем Урале в ближайшие шесть лет должно быть расселено свыше 310 тысяч квадратных метров аварийного жилья и более 18 тысяч человек. В 2019 году реализация программы начнется на территории 21 муниципалитета,сообщает правительство Свердловской области.