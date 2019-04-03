Хирург из Алапаевска осужден на два года за смерть пациентки

Установлено, что в 2017 году, работая на должности врача нейрохирурга Алапаевской горбольницы, во время процедуры, проводимой пациентке травматологического отделения, мужчина ввел в спинномозговой канал женщине лекарство без контроля его соответствия ранее назначенному препарату.

Введение препарата повлекло за собой наступление у пациентки анафилактоидного шока, а после - смерти.