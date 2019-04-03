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Хирург из Алапаевска осужден на два года за смерть пациентки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Хирург из Алапаевска осужден на два года за смерть пациентки

Сегодня, 14:40ОбществоФото: СУ СКР по Свердловской области
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