Хирург из Алапаевска осужден на два года за смерть пациентки
Сегодня, 14:40ОбществоФото: СУ СКР по Свердловской области
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В Алапаевске нейрохирург приговорен к двум годам ограничения свободы за смерть пациента, сообщает СК по Свердловской области.
Установлено, что в 2017 году, работая на должности врача нейрохирурга Алапаевской горбольницы, во время процедуры, проводимой пациентке травматологического отделения, мужчина ввел в спинномозговой канал женщине лекарство без контроля его соответствия ранее назначенному препарату.
Введение препарата повлекло за собой наступление у пациентки анафилактоидного шока, а после - смерти.
Судебно-медицинская экспертиза установила прямую причинно-следственную связь между действиями медика и смертью пациентки. Мужчина признан виновным по части 2 статьи 109 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Ему назначено два года ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью.
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