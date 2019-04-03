Хулиганившие на рельсах дети задержаны тагильской транспортной полицией

Сообщение о том, что на рельсах близ станции Шурала находятся большие камни, поступило на пульт в дежурную часть Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил 22 марта. Для установления личности хулиганов и проведения оперативно-следственных мероприятий на место выехал наряд полиции. Однако на месте никого обнаружено не было.

Над железнодорожным полотном в указанном месте располагается мост, близ которого есть продуктовый магазин. Правоохранители побеседовали с продавцом торговой точки и установили, что в тот день, примерно во время инцидента, магазин посещала группа подростков, которые и могли хулиганить на путях. Были запрошены записи с камер видеонаблюдения магазина.

В ходе ряда мероприятий личности хулиганов были установлены, ими оказались ученики четвертого класса одной из невьянских школ. Дети были доставлены в линейный отдел полиции.