Мэрия Екатеринбурга создала совет по развитию рекреационных пространств
Сегодня, 11:03ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Администрация Екатеринбурга создала совет по развитию общественных и рекреационных пространств, соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии 29 марта.
Сюжеты: Екатеринбург
Совет будет заниматься планированием городской среды и контролем за скверами, улицами, зелеными зонами и площадями. Возглавит совет начальник департамента архитектуры Алексей Храмов. В состав совета войдут депутаты, чиновники и архитекторы.
Совет создан в целях повышения эффективности решений, принимаемых по вопросам реализации градостроительной политики и формирования комфортной городской среды в муниципальном образовании,сообщается в постановлении.
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