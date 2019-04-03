Мигранты решат проблему нехватки кадров в школах Екатеринбурга

Как сообщила начальник департамента образования Екатерина Сибирцева на заседании комиссии гордумы, в школах столицы Урала немало преподавателей из Казахстана, Украины. Решить вопрос нехватки педагогов можно путем миграционных процессов. В том числе, привлекая педагогов из области. Однако молодые учителя недолго работают на занимаемых должностях из-за низких зарплат.

Уплатив один месяц за квартиру сумму почти в размере своей зарплаты, несмотря на привлекательность остаться в городе, возвращают пособие и уезжают. Хотелось бы, чтобы пособие было ощутимее,сообщила депутат Любовь Боркова.