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Мигранты решат проблему нехватки кадров в школах Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мигранты решат проблему нехватки кадров в школах Екатеринбурга

Сегодня, 13:14ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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