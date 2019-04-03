Министр культуры Мединский пообещал денег на ремонт цирка в Екатеринбурге

Мединский встретился с врио гендиректора «Росгосцирка» Сергеем Беляковым. Во время беседы министр сообщил, что на ремонт цирка Минкульт выделит половину средств, вторая половина поступит из регионального бюджета. Всего на реконструкцию потребуется 600 млн рублей.

Здание цирка было построено в 1980 году, и в нем ни разу не проводился капремонт. Сергей Беляков пояснил, что начало ремонта запланировано на 2020 год.