Министр культуры Мединский пообещал денег на ремонт цирка в Екатеринбурге
Сегодня, 06:30ОбществоФото: пресс-служба «Росгосцирка»
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Министр культуры Владимир Мединский 2 апреля в рамках рабочего визита в уральскую столицу посетил Екатеринбургский государственный цирк, сообщает пресс-служба «Росгосцирка».
Сюжеты: Екатеринбург
Мединский встретился с врио гендиректора «Росгосцирка» Сергеем Беляковым. Во время беседы министр сообщил, что на ремонт цирка Минкульт выделит половину средств, вторая половина поступит из регионального бюджета. Всего на реконструкцию потребуется 600 млн рублей.
Здание цирка было построено в 1980 году, и в нем ни разу не проводился капремонт. Сергей Беляков пояснил, что начало ремонта запланировано на 2020 год.
Напомним, ранее директор цирка Анатолий Марчевский был уволен за нецелевое использование средств. Данное решение Марчевский оспаривает в суде.
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