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Министр культуры Мединский пообещал денег на ремонт цирка в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Buc 2287 2019321837

Министр культуры Мединский пообещал денег на ремонт цирка в Екатеринбурге

Сегодня, 06:30ОбществоФото: пресс-служба «Росгосцирка»
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