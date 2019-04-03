Нарушения пожарной безопасности выявлены прокуратурой в Артинском ГО

В ходе проверки обеспечения первичных мер пожарной безопасности надзорное ведомство выявило ряд нарушений. В частности, неудовлетворительное содержание пожарных гидрантов, отсутствие указателей расположения гидрантов, отсутствие системы звукового оповещения о ЧП в ряде населенных пунктов Артинского ГО. Также выявлены факты ненадлежащего хранения модулей «Спас».

48 гидрантов на территории муниципального образования оказались в неисправном состоянии, к некоторым отсутствовали пути подъезда. Местные органы самоуправления были в курсе проблемы, но не принимали никаких мер по ее решению.