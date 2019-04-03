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Проект центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге получит федеральную поддержку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Проект центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге получит федеральную поддержку

Сегодня, 08:49ОбществоФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
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