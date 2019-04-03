Проект центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге получит федеральную поддержку

Планируется, что здание будет выполнено на высоком уровне. Мэр Екатеринбурга и Владимир Мединский планируют рассмотреть проект атриумных пространств, где может быть дополнительно создан полноценный культурный центр.

Губернатор Евгений Куйвашев при личной встрече с министром РФ попросил поддержки в строительстве «Эрмитаж-Урала». После встречи стало известно, что средства из федерального бюджета будут выделены. Подтверждение этому было получено региональным правительством.