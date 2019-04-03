Проект центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге получит федеральную поддержку
Сегодня, 08:49ОбществоФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
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Строительство центра «Эрмитаж-Урал» будет профинансировано из средств федерального и областного бюджетов. Об этом стало известно после приезда в Екатеринбург министра культуры РФ, информирует Mk Екатеринбург.
Сюжеты: Екатеринбург
2 апреля состоялся визит Владимира Мединского в уральскую столицу. Министр побывал на строительной площадке здания будущего фондохранилища культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал».
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Планируется, что здание будет выполнено на высоком уровне. Мэр Екатеринбурга и Владимир Мединский планируют рассмотреть проект атриумных пространств, где может быть дополнительно создан полноценный культурный центр.
Губернатор Евгений Куйвашев при личной встрече с министром РФ попросил поддержки в строительстве «Эрмитаж-Урала». После встречи стало известно, что средства из федерального бюджета будут выделены. Подтверждение этому было получено региональным правительством.
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