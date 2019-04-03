Прокуратуру Пригородного района возглавил советник юстиции из Тавды

Вейс будет заниматься курированием надзорной деятельности в Горноуральском городском округе. В Нижний Тагил Вейс был переведен в феврале в рамках ротации кадров, которая проходит в ведомстве раз в пять лет. Его предшественник Алексей Прохоров переведен в Краснотурьинск.