Прокуратуру Пригородного района возглавил советник юстиции из Тавды
Сегодня, 12:27ОбществоФото: Официальный сайт администрации Тавды
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Городской прокурор Тавды советник юстиции Игорь Вейс возглавил прокуратуру Пригородного района, сообщают «Все новости».
Сюжеты: Пригород
Вейс будет заниматься курированием надзорной деятельности в Горноуральском городском округе. В Нижний Тагил Вейс был переведен в феврале в рамках ротации кадров, которая проходит в ведомстве раз в пять лет. Его предшественник Алексей Прохоров переведен в Краснотурьинск.
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