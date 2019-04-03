Просроченная капельница в больнице Полевского привела к уголовному делу

Было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Это сделано для более тщательной и всесторонней проверки информации о том, что ребенку 2018 года рождения в реанимационном отделении больницы Полевского поставили капельницу с просроченным лекарством.