Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Просроченная капельница в больнице Полевского привела к уголовному делу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
45963981614 a743f09a30 h

Просроченная капельница в больнице Полевского привела к уголовному делу

Сегодня, 08:22ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте
также
Новый главный архитектор Нижнего Тагила: «Меня интересует масштаб работы»
Уралвагонзавод засудил «полпредское» СМИ экс-депутата Муриновича за ложь
Ели трупы погибших: тагильская семья бросила в квартире без еды 23 кошки