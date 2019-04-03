СНИЛС в России станет электронным

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В России перестанут выдавать бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, информация об индивидуальном лицевом счете будет храниться в электронном виде, сообщают РИА Новости.
Все необходимые услуги граждане будут получать по страховому номеру лицевого счета, который будет открываться для зарегистрированных или застрахованных лиц. Страховой номер будет служить идентификатором физического лица при получении государственных и муниципальных услуг.
Справки о необходимой информации россияне смогут получить в клиентской службе или в ПФР. Выданные ранее свидетельства также останутся действительными.
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