Свердловчанин не мог получить пенсию из-за недобросовестного работодателя

Летом 2018 года в Пенсионный фонд обратился житель Туринского района, он попросил о назначении досрочной трудовой пенсии по старости в связи с особыми условиями труда. Однако ему было отказано из-за отсутствия необходимого стажа.

Гражданин обратился в прокуратуру, которая организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства при исчислении пенсионного стажа. Было установлено, что заявитель в 2003 и в 2007 годах работал по трудовому договору на котельной МУП ЖКХ «Ермак» на должности машиниста. Общий стаж работы составил один год и двенадцать дней. В 2011 году организация была ликвидирована. Выяснилось, что работодатель нарушил законодательство и не уплатил страховые взносы в Пенсионный фонд в пользу сотрудника. Таким образом, по вине работодателя данные не были зачтены в трудовой стаж.