Свердловская область приняла Театральный марафон от министра культуры РФ

Всероссийский театральный марафон в январе 2019 года стартовал во Владивостоке и завершится в ноябре в Калининграде. Владимир Мединский на торжественной церемонии вручил замгубернатора статуэтку с изображением древнегреческого амфитеатра, на котором выгравированы гербы 85 субъектов РФ.

Наша главная задача - сделать так, чтобы свердловские, екатеринбургские театры побывали там, где театров не было никогда. Сегодня мы с радостью принимаем эстафету, принимаем ее с осознанием, что мы живем в великой стране с великой театральной культурой, заявил Павел Креков.