Свердловская область приняла Театральный марафон от министра культуры РФ
Сегодня, 09:55ОбществоФото: Министерство культуры РФ
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Министр культуры РФ Владимир Мединский вручил замгубернатора уральского региона Павлу Крекову символ года театра, сообщает департамент информполитики региона.
Сюжеты: Екатеринбург
Всероссийский театральный марафон в январе 2019 года стартовал во Владивостоке и завершится в ноябре в Калининграде. Владимир Мединский на торжественной церемонии вручил замгубернатора статуэтку с изображением древнегреческого амфитеатра, на котором выгравированы гербы 85 субъектов РФ.
В рамках Года театра в Свердловской области планируется более 700 мероприятий.
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Наша главная задача - сделать так, чтобы свердловские, екатеринбургские театры побывали там, где театров не было никогда. Сегодня мы с радостью принимаем эстафету, принимаем ее с осознанием, что мы живем в великой стране с великой театральной культурой, заявил Павел Креков.
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