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Свердловская область приняла Театральный марафон от министра культуры РФ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловская область приняла Театральный марафон от министра культуры РФ

Сегодня, 09:55ОбществоФото: Министерство культуры РФ
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