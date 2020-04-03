«Черный день настал»: какой будет Россия после окончания изоляции из-за коронавируса

Большинство российских экспертов бьют тревогу. Они утверждают, что карантин длинною в несколько недель ударит по экономике. Как сказал бизнес-омбудсмен Титов — останется «пустыня». Изоляция в России отличается от мер, используемых в других странах тем, что отсутствует монетизация, бизнес брошен на произвол, а также граждане, у которых нет средств для пребывания на длительном карантине, если они не являются бюджетниками.

Канал «Мастер пера» пишет, что на очередных этапах изоляции, а также при остановке жизнедеятельности страны, народ станет понимать, что возможность остаться в нищете опаснее, чем вирус. Тогда для властей вопрос экономики также выйдет на первое место, несмотря на то, что и сейчас он является приоритетным при принятии тех или иных мер в связи с коронавирусной инфекцией.

Журналист Павел Пряников прокомментировал вчерашнее выступление Владимира Путина. Он считает, что в результате экономика страны обвалится на 30-40%. К концу апреля минимум половина граждан останется без средств к существованию и единственным источником дохода, как в 90-е годы, станут пенсии старшего населения.

По его словам, в его родном городе Москве, разрушится привычный уклад жизни. Торговля и сфера услуг уже пострадали из-за коронавируса. Журналист считает, что без работы или в неоплаченном отпуске останутся 30% москвичей.

Более того, половина жителей города имеет накоплений не больше чем на месяц. Особенно сложно будет гастарбайтерам и людям из регионов, которые зависят от наличия средств для съема жилья.

Пряников считает, что в апреле настанет «великий исход Москвы». При этом страх перед «экономической смертью» у граждан страх будет сильнее, чем перед вирусом. Люди также будут угнетены, потому что не смогут планировать жизнь заранее.

Однако журналист Дмитрий Колезев более оптимистичен в прогнозах. Он считает, что до 30 апреля ресурсов в стране хватит. Основные производства продолжают работать и нефть поднимается в цене. Всем бюджетникам выплатят зарплаты, пенсионерам — пенсии. Крупный бизнес сможет выплачивать зарплаты, хотя бы на 2/3. Что касается малого и среднего бизнеса, то частично он выплачивать средства не сможет. Однако у большинства бизнесменов на месяц запасов достаточно. Сейчас Сбербанк и ВТБ предоставляют дешевые кредиты, этого будет достаточно для некоторых предпринимателей.

За счет кредитных каникул сокращенные на работе или потерявшие в доходах граждане смогут прожить. Долги по коммунальным платежам могут вырасти, но за один месяц. Сложнее будет тем, кто снимает жилье, но сами арендодатели должны входить в положение, тем более, что найти новых жильцов будет сложнее.

Кроме того, по словам журналиста, в ФНБ имеется 123 миллиарда долларов, что составляет примерно 10 триллионов рублей. На эти средства страна может жить некоторое время.

Также Колезев считает, что криминала станет больше. Но все же общество не дойдет до уровня 90-х годов. Для этого требуется больше времени.

Конечно, непонятно еще, что будет после 30 апреля. И даже если «полукарантин» закончится, сколько времени понадобится экономике, чтобы восстановиться. Трудно будет — это даже без вопросов. Но пока еще не катастрофа… сказал журналист Дмитрий Колезев.

Публицист Михаил Макогон свои прогнозы выстраивает на иных цифрах. Он считает, что обращение Владимира Путина произвело гнетущее впечатление.

Нельзя сказать, что ожидалась ликвидация разговоров сначала о 0,3%, потом о 1,3% ВВП совокупной помощи экономики, вот этой дробины слону, нельзя сказать что мы рассчитывали на адекватные меры как количественного смягчения, так и фискального стимулирования. Тем не менее. Через месяц любой пакет помощи будет не нужен. Спасать будет некого. Доминошки упадут. Волну дефолтов будет не остановить, утверждает публицист.

Он считает, что Германия не просто так тратит уже сейчас 35% ВВП. Ситуация сложная и не имеет прецедентов. В США на прошлой неделе уже было три миллиона безработных, ожидается, что эта цифра вырастет до пяти.

Ежедневно цифры вырастают на порядок и превышают все рекорды. Макогон уверен, что если предприятия и домохозяйства переживут карантин, то они быстро восстановятся. Если же дефицит ликвидности перейдет в кризис неплатежей, то последствия будут серьезными.

Какие «регионы» должны с этим справляться? У нас есть ровно один регион, бюджет которого позволяет реализовывать какие-то, весьма косметические, но какие-то антикризисные программы — Москва. Но весь бюджет Москвы — это 3% ВВП, а надо 10, 20, 30%. Даже Алексей Кудрин, резервов начальник и копилки командир, говорит о мерах в 10% ВВП. До него добрался дух будущего Рождества, говорит Макогон.

Также он считает, что правительство недооценивает глубину проблем.

С ним согласен и журналист Василий Аленин, который подсчитал баланс, ожидающий Россию в конце месяца.

У 2/3 россиян нет сбережений. Протянуть на имеющихся деньгах реальный карантин они не смогут, говорит Аленин.

По его словам, инкубационный период вируса составляет две-три недели, а карантин надо вводить на 1,5-2 периода. Максимальный срок составляет 1,5 месяца. Если всем взрослым россиянам выплатить по 30 тысяч рублей (а их 111 миллионов — прим.ред.) за это время, то получится сумма в пять триллионов рублей. Из этой суммы можно вычесть пенсии, которые выплачиваются. Если брать среднюю сумму в 14 тысяч рублей и количество пенсионеров в 40 миллионов, то получаем один триллион рублей. В итоге дополнительно требуется еще четыре триллиона рублей.

По словам журналиста, еще один триллион можно направить на отмену оплаты ЖКХ на период карантина, наложить мораторий на оплату кредитов, бесплатно раздавать средства для защиты и дезинфекции, зарплату медиков и так далее.

При этом, Василий Аленин считает, что такие средства у страны есть. По состоянию на 1 февраля 2020 года, на счетах правительства России находится 15,2 триллиона рублей. У регионов имеется еще 2,5 триллиона рублей. Всего, в стране 17,7 триллионов рублей или больше 17% ВВП.

Получается, что государство имеет в несколько раз больше свободных денег, что позволяет пережить каранти в стране без потерь.

Не хотите тратить резервы — а для чего их еще копили-то? Чтобы помочь Сечину избежать санкций, что ли? ОК. Просто напечатайте. Инфляция? Да не будет никакой инфляции, если производители не станут сознательно задирать цены — как с медицинскими масками. Это же просто возмещение части потерянных людьми доходов. Да, даже если и будет небольшой всплеск инфляции — не беда, это намного лучше, чем оставить людей без средств к существованию на 1,5 месяца. Вот это — беда, заявляет Аленин.

По его словам, в условиях карантина программа помощи гражданам имеет стоимость в 4% ВВП. В других странах такие программы стоят дороже. Если учесть помощь бизнесу, то Россия тоже к ним приблизится. Кроме того, нужно объявлять карантин на всю страну, причем за счет государства.

«Черный день» настал. Чего вы еще ждете? Какого апокалипсиса? Хуже уже куда же? , сказал Аленин.

Предприниматель Вячеслав Чернов опубликовал свой прогноз о том, как закончится карантин в России. Он считает, что специфика страны заключается в том, что негативные сценарии с большей долей вероятности воплощаются в жизнь. Скорее всего, в конце месяца будут вводиться более жесткие мены, а сознательность населения будет повышаться, что поможет предотвратить распространение коронавируса.