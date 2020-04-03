Глава ГК «Россети»: внешние факторы не помешают подготовке к отопительному сезону

Плохая погода и мороз придут в Россию с наступлением осени без сдвига вправо из-за форс-мажора, а также вне зависимости от того, что на данный момент творится в стране и мире. Группе компаний «Россети» надо на 100% и в указанный срок воплотить в жизнь весь комплекс мер, гарантирующий россиянам предстоящей зимой надежную и качественную подачу электричества, подчеркнул Павел Ливинский.

Зависимые структуры получили приказ в установленные сроки реализовать ремонтную и критическую часть инвестпрограмм. Весь запланированный комплекс мер для обеспечения надежного электроснабжения будет принят своевременно, информируют «Новые известия».

Каждый работник «Россетей», исполняющий служебные обязанности на рабочем месте после объявления в субъектах РФ режима повышенной готовности и до его окончания, будет получать прибавку к окладу. Семьям сотрудников, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, будет оказана необходимая помощь. Еще корпорация поможет и поддержит пенсионеров и ветеранов электросетевого комплекса. По завершении сложной эпидемиологической обстановки «Россети» дадут своему персоналу возможность пройти реабилитацию.

Повышенное внимание, как и раньше, уделяется развитию интернет-услуг и клиентскому сервису. «Россети» работают не просто в рамках имеющихся регламентов взаимодействия с потребителями, они находят решение проблем и вопросов возникающих у потребителей. Корпорация всегда реагирует с максимальной пользой для обращающихся.