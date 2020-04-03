Как в Нижнем Тагиле дезинфицируют улицы во время режима строгой самоизоляции
Сегодня, 11:17ОбществоФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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3 марта на улицы Нижнего Тагила выехали автомобили дорожных служб, они проводят дезинфекцию.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Со 2 марта дорожные организации начали обрабатывать дезинфицирующими растворами улицы, пешеходные дорожки, остановки и иные общественные территории. Мероприятия проводятся для недопущения распространения коронавирусной инфекции.
На Вагонке работает техника «УБТ-Сервиса», а центр города и другие районы обрабатывает «Тагилдорстрой». Рабочие обеспечены средствами индивидуальной защиты.
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Напомним, в Нижнем Тагиле по данным на утро 3 марта случаев коронавируса не зафиксировано. В Свердловской области подтверждено 37 случаев.
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