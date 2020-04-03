«Красный Октябрь» прокатал новую марку жаропрочной высоколегированной стали

Аустенитную сложнолегированную кремнийсодержащую сталь марки 04Х15Н11СЗМТ будут применять для изготовления деталей и узлов оборудования энергетического машиностроения, в частности, для реакторных установок с жидкометаллическим теплоносителем. Изготовление проката для столь ответственной сферы – задача непростая, и заказчик доверил ее нескольким заводам. На «Красный Октябрь» две кованных слябовых заготовки поступили с другого российского предприятия – все этапы производства сопровождали ученые-металловеды.

– Нам предстояло разработать режим нагрева и термообработки металла, основываясь на полученных сведениях о критических температурах, – рассказал начальник отдела технологии прокатного производства Иван Любцов. – После этого в листопрокатном цехе в роликовой печи обе заготовки нагрели до заданной температуры и прокатали на стане «2000» до толщины 20 мм и 6 мм. В итоге мы получили три листа, которые были отправлены в закалочную печь ЦОЛП на термообработку.