Мэрия проверила, как в Нижнем Тагиле обрабатывают подъезды
Специалисты управления ЖКХ Нижнего Тагила по поручению мэра Владислава Пинаева проверили, как управляющие компании проводят уборку подъездов во время пандемии, сообщает пресс-служба администрации.
Сотрудники управления проверили дома на Красном Камне, Лебяжке, в центре города. Уточнялось как часто и в каком объеме проводится уборка подъездов, есть ли график уборки, проводится ли дезинфекция. Например, в доме на улице Ермака управляющая компания проводит влажную уборку раз в неделю и несколько раз — дезинфекцию мест общего пользования.
От людей приходят обращения в администрацию города и единую дежурно-диспетчерскую службу о срыве сроков запланированной уборки мест общего пользования, поступают просьбы о дополнительной обработке помещений. Каждая ситуация отрабатывается индивидуально,рассказал начальник управления ЖКХ Павел Ивушкин.
Управляющая компания на Красном Камне информирует, что уборка проводится два раза в неделю, для жильцов на информационных досках размещен график уборки.
А вот жители домов на Вязовской заявили, что не видели уборки в своих подъездах. Графиков обработки на подъездах не обнаружено. Сотрудники управления отметили, что жалоба на отсутствие уборки в доме № 4 на улице Вязовская поступила через соцсети. Соответствующий акт будет направлен в госжилинспекцию для решения вопроса о привлечении УК к ответственности.