Мэрия проверила, как в Нижнем Тагиле обрабатывают подъезды

Сотрудники управления проверили дома на Красном Камне, Лебяжке, в центре города. Уточнялось как часто и в каком объеме проводится уборка подъездов, есть ли график уборки, проводится ли дезинфекция. Например, в доме на улице Ермака управляющая компания проводит влажную уборку раз в неделю и несколько раз — дезинфекцию мест общего пользования.

От людей приходят обращения в администрацию города и единую дежурно-диспетчерскую службу о срыве сроков запланированной уборки мест общего пользования, поступают просьбы о дополнительной обработке помещений. Каждая ситуация отрабатывается индивидуально,рассказал начальник управления ЖКХ Павел Ивушкин.

Управляющая компания на Красном Камне информирует, что уборка проводится два раза в неделю, для жильцов на информационных досках размещен график уборки.