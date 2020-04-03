На Урале на 30 тысяч рублей оштрафован распространитель фейков про коронавирус
В Екатеринбурге задержан 40-летний мужчина, распространявший недостоверную информацию про коронавирус, сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Уроженец Курганской области распространял недостоверную информацию сразу в двух регионах УрФО. Задержанный работал в автосервисе. Мужчина находился там нарушив режим самоизоляции. От туда он через соцсети доносил гражданам фейковую информацию. Например, о том, что в регионе якобы порядка 100 человек погибли от коронавируса, а медикам запрещают ставить пациентам данный диагноз. Эта информация не соответствует действительности, в регионе зафиксировано 39 случаев коронавируса и ни одной смерти от этой инфекции.
Когда силовики задержали распространителя фейков, он признался в содеянном, раскаялся, а также под запись извинился перед гражданами. В отношении него было возбуждено административное производство. Решением суда мужчина оштрафован на 30 тысяч рублей.