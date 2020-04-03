Сланцевые компании США планируют ввести новые санкции против России

Их не устраивает нынешняя цена на нефть, сообщает телеграм-канал «Мейстер». Минимальная рентабельность для этих компаний составляет 50 долларов за баррель.

По мнению авторов канала, США сейчас впервые в истории ведет себя нетипично. Вашингтон ни с кем не ссорится, а лишь призывает к окончанию торговых войн. Именно это даст стране возможность улучшить свои отношения с РФ и Саудовской Аравией.