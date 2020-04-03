Сланцевые компании США планируют ввести новые санкции против России
Сегодня, 19:51ОбществоФото: pixabay.com
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По сведениям западных СМИ, производители сланцевой нефти в США планируют ввести против России и Саудовской Аравии новые ограничительные меры.
Их не устраивает нынешняя цена на нефть, сообщает телеграм-канал «Мейстер». Минимальная рентабельность для этих компаний составляет 50 долларов за баррель.
По мнению авторов канала, США сейчас впервые в истории ведет себя нетипично. Вашингтон ни с кем не ссорится, а лишь призывает к окончанию торговых войн. Именно это даст стране возможность улучшить свои отношения с РФ и Саудовской Аравией.
Если сейчас власти США пойдут на поводу у сланцевиков, то новый конфликт будет неизбежен. Кроме этого, такая ситуация еще раз покажет, что за санкциями стоят лишь интересы бизнеса.
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