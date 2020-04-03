Свердловская область получит 164 миллиона рублей на доплаты медикам из-за пандемии

Распоряжением определяется, какую сумму выделят каждому из регионов страны на софинансирование стимулирующих выплат для врачей, которые занимаются лечением граждан с коронавирусной инфекцией и людей из группы риска.

Как рассказал на своей странице в Facebook депутат Госдумы Андрей Альшевских, надбавки будут выплачены сотрудникам скорой помощи, врачам-инфекционистам, терапевтам, педиатрам, пульмонологам, анестезиологам-реаниматологам, а также среднему и младшему персоналу.

Свердловской области будет выделена одна из самых крупных сумм. Так, больше средств получат только Краснодарский край (214 млн рублей), Санкт-Петербург (221 млн рублей) и Московскую область (291 млн рублей).

В России, по последним данным, коронавирус подтвержден у 4148 человек, из них 39 случаев в Свердловской области. Весь апрель в стране объявлен нерабочим. Более того, большинство регионов ввело режим самоизоляции.