В детских садах Нижнего Тагила сообщили о продлении нерабочих дней из-за коронавируса

Воспитатели уведомили родителей о том, что период нерабочих дней продлен. Пока неизвестно до какой даты дети не будут посещать дошкольные учреждения.

На сегодняшний день из-за коронавируса в Нижнем Тагиле введен режим полной изоляции. Гражданам не рекомендуется выходить на улицу без надобности. Ни одного случая заболевания в городе не зафиксировано.