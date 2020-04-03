В детских садах Нижнего Тагила сообщили о продлении нерабочих дней из-за коронавируса
Сегодня, 21:26ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле детские сады продлили нерабочие дни из-за пандемии коронавируса.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Воспитатели уведомили родителей о том, что период нерабочих дней продлен. Пока неизвестно до какой даты дети не будут посещать дошкольные учреждения.
На сегодняшний день из-за коронавируса в Нижнем Тагиле введен режим полной изоляции. Гражданам не рекомендуется выходить на улицу без надобности. Ни одного случая заболевания в городе не зафиксировано.
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