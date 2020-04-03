В Екатеринбурге детские сады откроют дежурные группы на время изоляции из-за пандемии

В департаменте образования Екатеринбурга уже принимаются заявления через интернет. Соответствующие формы опубликованы на сайтах районных администраций города.

Начальник департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева отметила, что если родители отправят заявление сегодня, 3 апреля, то с понедельника ребенка уже примут в детском саду. В течение выходных дней сотрудники департамента будут дежурить и распределять детей по детским садам.

Чтобы дошкольникам разрешили посещать детский сад, родители должны получить справку у работодателя, что они привлечены к работе до конца апреля 2020 года. Кроме того, воспользоваться возможностью смогут только те родители, у кого дети уже посещали дошкольное учреждение.

Отмечается, что в каждую группу принимается не больше 12 человек. Работать детские сады будут по будням с 7.30 до 18.00.

По последним данным, в Свердловской области зарегистрировано 39 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Особый режим в регионе продлен до 20 апреля.