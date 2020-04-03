В Нижнем Тагиле из-за полной изоляции зоопарк остался без еды для животных
Сегодня, 21:03ОбществоФото: ИА «Все новости»
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Центр реабилитации животных «Greenpoll», расположенный под Нижним Тагилом, из-за продления нерабочих дней оказался в сложной ситуации. В частности, заканчивается еда для животных, сообщают «ИА Все Новости».
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
В центре на данный момент находится почти 100 животных, которым требуется 10-12 килограмм мяса, а также фрукты, овощи, крупы и комбикорм.
Продление нерабочих дней до конца апреля лишило владельцев возможности заработка, так как из-за ограничительных мер они не могут принимать посетителей.
Сейчас уже не до предпочтений животных, просто прокормить бы, говорит директор центра Оксана Полякова.
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Контактный зоопарк «Greenpoll» работает в Нижнем Тагиле с 2012 года. В декабре 2019 года заведение оказалось под угрозой закрытия, но его удалось избежать.
В Свердловской области особые меры из-за коронавируса продлены до 20 апреля. Всего зараженных в регионе — 39 человек.
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