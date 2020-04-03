В Нижнем Тагиле из-за полной изоляции зоопарк остался без еды для животных

В центре на данный момент находится почти 100 животных, которым требуется 10-12 килограмм мяса, а также фрукты, овощи, крупы и комбикорм.

Продление нерабочих дней до конца апреля лишило владельцев возможности заработка, так как из-за ограничительных мер они не могут принимать посетителей.

Сейчас уже не до предпочтений животных, просто прокормить бы, говорит директор центра Оксана Полякова.

Контактный зоопарк «Greenpoll» работает в Нижнем Тагиле с 2012 года. В декабре 2019 года заведение оказалось под угрозой закрытия, но его удалось избежать.

В Свердловской области особые меры из-за коронавируса продлены до 20 апреля. Всего зараженных в регионе — 39 человек.