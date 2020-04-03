В Нижнем Тагиле коммерсантов проверят на соблюдение режима самоизоляции
Сегодня, 11:40ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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3 марта в Нижнем Тагиле будет работать комиссия, которая проверит объекты торговли и услуг на предмет соблюдения ограничений во время режима самоизоляции.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Мобильные группы будут работать в трех районах города. Напомним, согласно режиму строгой изоляции, работать могут только предприятия, осуществляющие торговлю товарами первой необходимости, а также предприятия жизнеобеспечения. Общепит и организации по оказанию услуг должны быть закрыты.
Проверяющие в случае выявления нарушений будут выписывать предписания о закрытии, далее направлять дела в суд.
Контакты проверяющих лиц: 89030854927 Андрей Полухин (Ленинский район), 89506345139 Елена Борисовна (Дзержинский район), 89089081297 Сергей Шилов (Тагилстроевский район).
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