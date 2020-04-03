В Нижнем Тагиле коммерсантов проверят на соблюдение режима самоизоляции

Мобильные группы будут работать в трех районах города. Напомним, согласно режиму строгой изоляции, работать могут только предприятия, осуществляющие торговлю товарами первой необходимости, а также предприятия жизнеобеспечения. Общепит и организации по оказанию услуг должны быть закрыты.