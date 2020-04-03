В Нижнем Тагиле выявлено 35 магазинов, нарушающих условия изоляции из-за коронавируса

В Нижнем Тагиле ежедневно проводится проверка выполнения Указов Президента РФ и губернатора Свердловской области о приостановлении работы компаний, деятельность которых не связана с жизнеобеспечением и предоставлением услуг первой необходимости с целью недопущения распространения коронавируса.

Так, проверка показала, что 35 предприятий торговли работают с нарушениями. Из них 18 находится в Ленинском районе, три — в Тагилстроевском, 14 — в Дзержинском. Деятельность 10 компаний была приостановлена, в том числе магазинов бытовой техники и строительных материалов. Составлено шесть протоколов.

1 апреля, глава города Владислав Пинаев подписал распоряжение о создании рабочей группы по контролю за реализацией ограничительных мер, направленных на недопущение распространения коронавируса. Несколько мобильных групп работают на территории города. В них входят сотрудники Роспотребнадзора, администрации города и полиции.

При выявлении нарушений составляется протокол и материалы дела передаются на рассмотрение в суд.

В общей сложности в Нижнем Тагиле проверено около 300 предприятий.

Есть поручение губернатора Свердловской области добиться того, чтобы меры профилактики, рекомендованные федеральной и региональной властью, были выполнены в полном объеме. Думаю, что муниципалитет, правоохранительные органы и Роспотребнадзор совместными усилиями реализуют эту задачу», сообщил первый заместитель главы города Вячеслав Горячкин.

2 апреля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности в регионе. В частности, приостанавливается работа объектов розничной торговли, реализующих продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости, если доля их продажи составляет меньше 30%.

Планируется, что проверки будут проводиться не только в будни, но и в выходные дни.

Начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области Юрий Бармин отмечает, что за нарушения будут назначаться штрафы или будет приостанавливаться деятельность до 90 дней.