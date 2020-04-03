В Нижнем Тагиле за незаконную охоту задержали мужчину на Mitsubishi

В конце марта к директору Серебрянского охотничьего хозяйства обратился житель Верхней Ослянки, он сообщил, что слышал неподалеку в лесу выстрелы. Мужчина направились на место и обнаружили уходящие в чащу следы снегохода. Проследовав по ним они нашли шкуру лося. Об инциденте было сообщено в полицию, так как сезон охоты был прекращен.

Выехавшая на место оперативно-следственная группа собрала гильзы, а также обнаружила застрявшую в дереве пулю. Полицейские опросили местных жителей и установили, что к одному из них приезжал мужчина на Mitsubishi, он периодически уходил в лес на длительное время. В день инцидента мужчина был замечен в деревне.

Правоохранители установили марку оружия, из которого выпущена пуля, а потом сверили с базой автомобилистов, таким образом был установлен водитель иномарки. Машину отследили по камерам «Безопасного города», автомобилиста задержали сотрудники ГИБДД. Стрелок был передан участковому.

Участковый уполномоченный убедился, что дома у мужчины имеется ружье. При осмотре транспортного средства охотника была обнаружена клеенка со следами крови. Был осмотрен гараж задержанного, там хранилось 130 килограммов мяса. Тагильчанин признал свою вину.