Валентина Родионенко: В Новогорске коронавирусом заразились четверо

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала о случае заражении спортсменов и персонала в учебно-тренировочном центре «Новогорск». Об этом сообщает «Советский спорт».- О случаях заражения нам сообщили вчера. Всего было выявлено четверо зараженных, включая сотрудников базы. Они госпитализированы. Остальным сказали разъехаться по домам и соблюдать двухнедельных карантин, - сказала Валентина Родионенко.