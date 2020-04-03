Валентина Родионенко: В Новогорске коронавирусом заразились четверо
Сегодня, 21:36ОбществоФото: pxhere.com
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике прокомментировала ситуацию с заболевшими в УТЦ «Новогорск».
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала о случае заражении спортсменов и персонала в учебно-тренировочном центре «Новогорск». Об этом сообщает «Советский спорт».- О случаях заражения нам сообщили вчера. Всего было выявлено четверо зараженных, включая сотрудников базы. Они госпитализированы. Остальным сказали разъехаться по домам и соблюдать двухнедельных карантин, - сказала Валентина Родионенко.
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