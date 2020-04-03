Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул из-за коронавируса

Согласно закону, в течение каникул банк не имеет права начислять неустойки в виде штрафов и пеней, а также требовать досрочного погашения кредита и обращать взыскание на предмет залога или ипотеки, либо обращаться с требованием к поручителю. При этом, сам заемщик может в любое время погасить кредит досрочно.

Физические лица и ИП, получившие кредит до вступления закона в силу, смогут до 30 сентября обратиться в банк и попросить о предоставлении кредитных каникул на срок до шести месяцев, но при условии, что доходы снизились на 30% и более.

Кроме того, за льготным периодом могут обратиться субъекты малого и среднего бизнеса, если они осуществляют деятельность в определенных правительством РФ отраслях.

На рассмотрение заявления кредитной организации дается пять дней.

Банки имеют право запрашивать у заемщиков документы, подтверждающие снижение заработка. Это может быть справка о доходах, о регистрации в качестве безработного или листок нетрудоспособности.

В ходе рассмотрения документа Госдума внесла уточнения. В частности, об ограничении процентов во время кредитных каникул. Ставка равна 2/3 от рассчитанного Центрабанком среднерыночного значения полной стоимости кредита. Так, заемщикам будет начисляться меньше процентов и плата также снизится.

Отмечается, что обеспечительные меры не будут отменены даже после завершения периода каникул.

Закон начинает действовать со дня его официальной публикации.

Владимир Путин 2 апреля выступил с обращением к гражданам, в котором сообщил, что нерабочие дни продлеваются до 30 апреля из-за пандемии коронавируса. В большинстве регионов действует режим изоляции. Количество заболевших в стране превысило четыре тысячи человек.