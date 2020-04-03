Власти Екатеринбурга приобретут 10 машин скорой помощи за 50 миллионов рублей

Он отметил, что увеличение финансирования связано, в том числе и с коронавирусом.

Приобретение машин планируется совместно с областными властями. Так, стоимость «скорых» составляет 50 миллионов рублей. Половина суммы будет выделена из бюджета города, а вторая половина — из бюджета области.

По словам Высокинского, ранее на приобретение машин уже было потрачено 16 миллионов рублей, но эти средства уже были заложены в бюджет.

По последним данным, в Свердловской области зарегистрировано 39 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В регионе введен особый режим до 20 апреля.