Власти Екатеринбурга приобретут 10 машин скорой помощи за 50 миллионов рублей
Вчера, 22:46ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Власти Екатеринбурга выделят средства на приобретение десяти машин скорой помощи. Об этом заявил мэр города Александр Высокинский в прямом эфире на радио «Эхо Москвы».
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Он отметил, что увеличение финансирования связано, в том числе и с коронавирусом.
Приобретение машин планируется совместно с областными властями. Так, стоимость «скорых» составляет 50 миллионов рублей. Половина суммы будет выделена из бюджета города, а вторая половина — из бюджета области.
По словам Высокинского, ранее на приобретение машин уже было потрачено 16 миллионов рублей, но эти средства уже были заложены в бюджет.
По последним данным, в Свердловской области зарегистрировано 39 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В регионе введен особый режим до 20 апреля.
Карта распространения коронавируса в России
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