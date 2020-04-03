Вопрос: Хватит ли аппаратов ИВЛ в России?

При эпидемии коронавируса COVID-19 спрос на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и запчасти к ним существенно вырос. Большинство стран на земле испытывает серьезный дефицит подобного медицинского оборудования.
Так, правительство Израиля скупает аппараты ИВЛ во всех странах. Для этого Иерусалим задействует подставные фирмы из других государств. Издание Al-monitor информирует, что глава "Моссада" Йоси Коэн сделал необычный вывод. По его словам, легче достать данные о ядерной программе Тегерана и доставить их в Иерусалим, чем купить аппараты искусственной вентиляции легких и привезти их в медучреждения Израиля. При этом евреи не страдают от нехватки денег. Израильские чиновники требуют защитить страну от китайской коронавирусной инфекции.
Всемирный ажиотаж, связанный с аппаратами ИВЛ, привел к многократному росту цен на них. В то же время сегодня приобрести приборы и их комплектующие нельзя даже за огромные деньги. После начала эпидемии COVID-19 выяснилось, что мониторы, датчики и сенсоры практически превратились в монопольные позиции. Речь в первую очередь идет о комплектующих из США. В итоге аппараты искусственной вентиляции легких прибавили в стоимости в два-три раза. Запчасти для приборов выросли в цене в 20-40 раз. Однако даже за такие деньги их нет на рынке, пишут «Новые известия».
Проблемой является еще и то, что вышедшие из строя аппараты ИВЛ невозможно починить или заменить. Деталей к ним нет в продаже.
Те же американские производители аппаратов искусственной вентиляции легких и запчастей к ним оперативно переориентировались на рынки сбыта в США, Израиле и ряде других дружественных стран. В итоге сейчас аппараты ИВЛ стали стратегическим оружием на медицинском фронте.
Большой спрос на приборы привел к активизации мошенников во всем мире. Например, преступники обещают своим жертвам поставить аппараты ИВЛ «по старым ценам». Получая предоплату, мошенники просто исчезают.
В РФ аппаратов ИВЛ пока хватает. Есть их стратегический запас. Также имеются и необходимые производственные мощности. В стране можно очень быстро наладить производство аппаратов искусственной вентиляции легких в больших количествах.