Вопрос: Хватит ли аппаратов ИВЛ в России?

Так, правительство Израиля скупает аппараты ИВЛ во всех странах. Для этого Иерусалим задействует подставные фирмы из других государств. Издание Al-monitor информирует, что глава "Моссада" Йоси Коэн сделал необычный вывод. По его словам, легче достать данные о ядерной программе Тегерана и доставить их в Иерусалим, чем купить аппараты искусственной вентиляции легких и привезти их в медучреждения Израиля. При этом евреи не страдают от нехватки денег. Израильские чиновники требуют защитить страну от китайской коронавирусной инфекции.

Всемирный ажиотаж, связанный с аппаратами ИВЛ, привел к многократному росту цен на них. В то же время сегодня приобрести приборы и их комплектующие нельзя даже за огромные деньги. После начала эпидемии COVID-19 выяснилось, что мониторы, датчики и сенсоры практически превратились в монопольные позиции. Речь в первую очередь идет о комплектующих из США. В итоге аппараты искусственной вентиляции легких прибавили в стоимости в два-три раза. Запчасти для приборов выросли в цене в 20-40 раз. Однако даже за такие деньги их нет на рынке, пишут «Новые известия».

Проблемой является еще и то, что вышедшие из строя аппараты ИВЛ невозможно починить или заменить. Деталей к ним нет в продаже.

Те же американские производители аппаратов искусственной вентиляции легких и запчастей к ним оперативно переориентировались на рынки сбыта в США, Израиле и ряде других дружественных стран. В итоге сейчас аппараты ИВЛ стали стратегическим оружием на медицинском фронте.

Большой спрос на приборы привел к активизации мошенников во всем мире. Например, преступники обещают своим жертвам поставить аппараты ИВЛ «по старым ценам». Получая предоплату, мошенники просто исчезают.