Неизвестный в Саратове кинул в протестующих против депутата Бондаренко гранату

В Саратове в участников пикета против депутата Николая Бондаренко, которого считают ответственным за повышение тарифов и некачественное обслуживание, неизвестный бросил гранату.

По сообщению РЕН ТВ, к протестующим подъехал неизвестный мужчина, который сначала начал оскорблять демонстрантов, затем угрожать, а когда его аргументы закончились - бросил пиротехническую гранату. Этим происшествием заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. "Проверочные мероприятия направлены на установление лиц, причастных к произошедшему, в том числе при осуществлении управления компанией многоквартирными домами. Также будет проверена деятельность управляющей компании при начислении платы гражданам за коммунальные ресурсы", - рассказали представители саратовской прокуратуры. Необходимо отметить, что управляющая компания “Красная” уже не в первый раз становится участником скандальных событий. Жильцы многоквартирных домов, которые она обслуживает, неоднократно обращались с жалобами на условия проживания: в подвалах многоквартирных жилых домов постоянно скапливаются нечистоты, а летом людей атакуют насекомые. При этом жильцы утверждают, что своевременно производят оплату услуг УК, но почему-то до ресурсоснабжающих компаний деньги не доходят. Николай Бондаренко, который является руководителем УК “Красная” и по совместительству депутатом Саратовской областной думы от партии КПРФ, не отреагировал на жалобы жильцов и не стал разбираться в ситуации. Его имя стало широко известно в 2018 году из-за “министерской диеты” - депутат на протяжении месяца питался на сумму три с половиной тысячи рублей. Именно такой является стоимость продуктовой корзины в регионе. Так он сделал вызов Наталье Соколовой - министру занятости, труда и миграции Саратовской области, которая заявила, что суммы в размере три тысячи семьсот рублей будет достаточно, что удовлетворить минимальные физиологические потребности граждан.

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