Смертность населения резко выросла в Свердловской области

В начале года смертность населения по данным Росстата резко выросла в Свердловской области, а рождаемость снизилась. Умирает жителей региона почти в два раза больше, чем рождается.

Исходя из данных Росстата, естественная убыль населения в Свердловской области в феврале 2021 составила 2 132 человека. Это почти в два раза больше, чем в 2020 году (1 225). Скончались 5 132 жителя региона, что на 15% больше, чем за этот же период прошлого года. При этом у 720 умерших жителей Свердловской области была подтверждена коронавирусная инфекция. В феврале появилось на свет 3020 свердловчан. По сравнению с прошлым годом рождаемость снизилась на 7,2%. Напомним, в этом году пройдет Всероссийская перепись населения. С 1 апреля она стартует в отдаленных и труднодоступных районах Среднего Урала. Повторная перепись населения пройдет на отдаленных территориях Свердловской области

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